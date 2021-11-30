 

Суд разрешил задержать главу оккупационных “властей” Крыма Аксенова

30.11.2021, 20:06, Новости дня
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Суд 25 ноября рассмотрел жалобу прокурора на определение Шевченковского райсуда Киева от 4 октября, в котором Офису генпрокурора было отказано в разрешении на задержание Аксенова для участия его в рассмотрении ходатайства об аресте.

Апелляционный суд отменил это определение и принял новое, согласно которому ходатайство прокурора о разрешении на задержание Аксенова удовлетворено.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В пресс-службе суда напомнили, что Аксенова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 279 (блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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