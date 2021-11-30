“Я экономная”. Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн

“От Gucci у меня всего три вещи, я сегодня вспоминала. Шарф, еще у меня есть очки, и у меня есть кроссовки классные”, – рассказала Дорофеева ведущей программы, которой временно стала певица Джамала.

Дорофеева призналась, что долго сомневалась, покупать или нет шарф Gucci.

“Шарф стоит €300. И я так стояла перед ним, думала: Господи, 300, ну блин! Но у меня появилось новое правило – лучше меньше, но ценнее”, – подчеркнула Дорофеева.

По словам певицы, она мало тратит на брендовые вещи.

“Я экономная. Я не покупала себя драгоценные вещи. Меня жаба давила. Но два года назад я начала потихоньку делать эти покупки не из-за понтов, а потому, что для меня это был знак того, что я много поработала”, – резюмировала 31-летняя Дорофеева.

ВИДЕОО своем шарфе Дорофеева рассказывает с 19-й минуты. Видео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

“Дом Gucci” – фильм британского режиссера Ридли Скотта об истории создания одноименного итальянского дома моды.

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