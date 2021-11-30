Депутат Рашкин подал иск к Госдуме…

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30.11.2021, 19:54, Разное
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….из-за недопуска адвоката на заседание о снятии неприкосновенности.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Думе и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.

Поводом для иска стал недопуск адвоката Рашкина на заседание о снятии с политика неприкосновенности, рассказал Обухов. По словам секретаря ЦК, 21 ноября Рашкин обратился Аршбе с просьбой допустить его представителей — профессиональных адвокатов — до заседания комиссии по этике, но получил отказ. При этом на заседании комиссии и на последовавшем заседании Госдумы присутствовали представители государственного обвинения, пояснил Обухов.

В тексте иска Рашкин указал, что из-за отказа в профессиональном представительстве «он не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от огульно выдвинутых в отношении него обвинений».

Секретарь ЦК выразил сомнения насчет удовлетворения иска поскольку, «как показывает практика и горький опыт представителей оппозиции в России, зачастую суды предпочитают дистанцироваться от рассмотрения подобных споров».

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На прошлой неделе Рашкина лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием дела об убийстве лося. За такое решение проголосовали 343 человека, «против» — 55, двое — воздержались. При этом снятие депутатского иммунитета не означает лишения его мандата.

О лишении Рашкина неприкосновенности Госдуму 17 ноября попросила Генпрокуратура. Его хотят привлечь к уголовной ответственности по статье о незаконной охоте с использованием служебного положения (ч.2 ст. 258 УК).

В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области с мертвым лосем в машине. СМИ писали со ссылкой на источники, что, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии, а в багажнике его машины была туша лося. Депутат сначала утверждал, что просто нашел тушу в лесу, однако затем в видеообращении признался в убийстве лося.

Источник: Новая газета



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