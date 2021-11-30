Названы сроки начала строительства развязки на Червишевском тракте в Тюмени

Самым крупным мероприятием дорожного строительства в Тюменской области в 2022 году станет постройка развязки на Червишевском тракте, сообщил заместитель замначальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

«На будущий год из крупных мероприятий, которые нам предстоят, это строительство развязки на Червишевском тракте в районе Комарово. <…> Для обеспечения финансирования этого объекта мы привлекли федеральные программы, это так называемый бюджетный инфраструктурный кредит», – передает его слова ТАСС.

В пресс-службе главного управления строительства Тюменской области, ввод развязки позволит разгрузить перегруженный участок объездной дороги, поможет обеспечить дополнительный въезд в районы Тюменская слобода и Комарово. Строительство развязки планируется завершить к концу 2023 года. Общее финансирование объекта пока не рассчитано, так как ведется корректировка проекта. В качестве инфраструктурного кредита было запрошено более 2 млрд рублей.

Как отметил Чистяков, дискуссия по строительству данной развязки длилась уже достаточно долгое время. Объект претерпел корректировки в проекте, теперь он не предусматривает наложение на лесопарковую зону, которую раньше затрагивал левый поворот развязки. Кроме того, будут полностью сохранены разъезды во все стороны.

Чистяков добавил, что примерно 350 км автомобильных дорог Тюменской области планируется отремонтировать в 2022 году.

«Объем ремонта в следующему году будет примерно аналогичен 2021 году. Ежегодно ремонтируем 300-350 км. Также в Тюменской области реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Часть ремонта проходит именно по этому проекту. В этом год было реализовано 122 объекта протяженностью порядка 140 км, на следующий год мы запланировали 126 объектов протяженностью более 105 км», – сказал он.

Чистяков напомнил, что в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» участвуют абсолютно все региональные дороги, а также дороги Тюменского района и города Тюмени в Тюменской области.

«В совокупности это более 11 тыс. км автомобильных дорог. Наши целевые показатели: к 2024 году мы должны привести в нормативное состояние 85% дорог агломераций и 63% региональных дорог. Сейчас показатель на региональных дорогах уже более 62%, на дорогах агломераций порядка 83%. То есть мы идем в плане с незначительным опережением, инструментальная диагностика этого года покажет окончательные цифры», – сказал Чистяков.