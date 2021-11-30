 

Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым

30.11.2021, 19:48, Новости дня
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Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» готов проводить рейсы в крымский аэропорт «Симферополь», пишут СМИ.

Для этого нужно распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов с вероятным санкционным давлением Украины против компании, сообщают «Вести. Крым».

Ранее во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что поездка на полуостров станет признанием полуострова российским.

В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». 



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