Мнение: Рассинхронизация

Власти Британии сократят интервал между введением основного курса вакцины от коронавируса и ревакцинацией с шести до трех месяцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Саджид Джавид. «Я попросил JCVI срочно пересмотреть, как можно расширить программу вакцинации после появления нового варианта — омикрон. Сегодня я принял эти рекомендации», — написал глава Минздрава в Twitter.

Проще говоря, если бы «нового» штамма не было, если следовало придумать. Очень удачно получилось. Стоит отметить, что еще нет результатов исследования этого штамма, о нем известно лишь то, что он якобы есть. Но меры реагирования — вот они. Кстати, опять же, никто не в курсе, насколько эффективны старые вакцины от нового штамма — но это неважно. Важно, что теперь каждые три месяца — на процедуру.

Впрочем, это их, британское дело. Хотят — пусть хоть каждый день до еды ставят уколы своему населению. Если население это глотает, то почему кто-то за него должен беспокоиться. Вопрос, конечно, про нас.

В России, к счастью, с каждым новым заходом террора на Западе мы всё сильнее и больше отстаем от передовых стран. И это то отставание, которое радует, но никак не огорчает. Рассинхронизация террора создает напряжения в общем проекте, а значит, рано или поздно, но проектировщикам перехода к новой нормальности придется решать проблему отстающих. Либо отцеплять их от проекта, либо создавать кризис, чтобы подстегнуть.

Подстегивание — штука непростая. Решить задачу и подтянуть отстающего может либо туземная администрация, получив живительные инструкции от руководства проектом, либо полноценное вторжение медицинских сил объединенного человечества для ликвидации очага заражения. Туземная администрация очевидно не справляется, хотя и очень старается. Перед проектировщиками может встать вопрос о замене этой администрации, но тут возникают сразу множество рисков, которые могут вообще поставить крест на всех проектах. Вторжение — история не из разряда совсем уж невозможных, но опять же, речь пойдет о рисках и неопределенностях крайне высокого порядка.

Оставить же всё как есть в складывающихся обстоятельствах — это означает продолжение отставания России от темпов реализации проекта перехода, и в конечном итоге такое положение вещей завершится стихийным выпадением нас из общего движения в цифровой ад. «Слабое звено» рано или поздно, но рвется, особенно, когда цепь вынужденно натягивают буквально до звона.

Стоит понимать, что такое «выпадение» будет означать. Возникнет крайне жесткий внутренний конфликт, который будет характеризоваться условием «все против всех», а Запад будет вынужден изолировать Россию, причем уже безо всяких нежностей. Создав полноценный «санитарный кордон» – формально для предотвращения проникновения с нашей территории всякой заразы, фактически — для того, чтобы развал проекта ограничился бы только нашей территорией. Собственно, этот санитарный кордон и станет одной из базовых причин внутреннего конфликта российской номенклатуры — она фактически окажется у разбитого корыта. Ей будет перекрыт доступ к «её» собственности, а внутри она будет иметь дело с разоренной е/ же территорией и ограбленным до нитки и ненавидящим ее народом. Перспектива не самая радужная.

То есть: в случае, если Россия выпадет из общего проекта перехода к новой нормальности, это даст нам определенный шанс на выживание. Но при этом страна окажется перед угрозой внутреннего гражданского конфликта с перспективой распада. И значит, шанс на выживание потребует последовательного решения целого ряда задач: преодоления внутреннего кризиса (что невозможно без полной смены нынешнего режима) и формулирование собственного проекта развития, кардинально отличающегося от «новой нормальности». Выводящего нас за ее пределы. Что опять-таки не обойдется без последствий: как только возникнет сила, способная на формулирование (хотя бы рамочное) такого проекта, ей придется выдержать внешнюю интервенцию, так как люди, строящие «новую нормальность» в принципе не могут допустить возникновение альтернативы ее проекту.

В общем, при любом развитии событий мы должны понимать, что вернуться в «старую нормальность» уже невозможно. Катастрофа уже идет, а значит, кнопки «Undo» в меню не предусмотрено.

—