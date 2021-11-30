 

Мнение: Американский баскетбол, или Подавление свободы прессой

30.11.2021, 19:36, Разное
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(а это из рубрики “ровно год назад”)

Под прессом прессы
Затравленный Трамп, засевший в Белом Доме, как Леонид в Фермопилах, оказывается, недавно выдал в телефонном интервью хлесткую фразу:
– У нас в стране нет свободы прессы. У нас есть подавление свободы прессой.

Цитирую по нашему человеку, ведущему наблюдение из города Нью-Йорка:

“Я слегка адаптирую, из-за несовпадения некоторых линвгистических нюнасов. Кому интересно, вот оригинал – «We don’t have freedom of the press in this country; we have suppression by the press».

… Далее дама его спросила: ну вот столько всякого наворотили – Байдены, и все, кто вокруг них, чистый криминал. Столько улик кругом, столько свидетельств. Куда смотрит ФБР? Где ФБР? Где Департамент Юстиции, в конце концов?

Трамп устало ответил:

– Не знаю”.

Я тоже думаю, что почтовые выборы в США 2020 года исторически получат название типа “Американский баскетбол”, то есть “Кто кого перекидает” (2020)

Источник: Размышления вольного социолога



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