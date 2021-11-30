 

Мнение: Иной ракурс

30.11.2021, 19:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Иной взгляд на Средиземноморье.
Карта составлена Сабиной Реторе https://twitter.com/sabinerethore

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Ледовая арена и академия хоккея: в Мневниковской пойме Москвы появится спортивный кластер

18.08 / Мнение: Расизм в опере, или Неполиткорректная политкорректность

15.12 / Мнение: Социология ковида: что с нами сделала эпидемия

02.04 / Мнение: Сирийская текучка. Март 2021

14.07 / Ушел из жизни бывший муж Аллы Пугачевой

26.06 / Джастин Бибер подает в суд на девушек, обвинивших его в сексуальном насилии

19.09 / Еврокомиссия разрешила Польше и Дании производить свободный отбор газа из «Северного потока-2»

07.10 / На 64-м году ушел из жизни американский актер Кларк Миддлтон

19.08 / Загадочное существо попало в объектив камеры у водопада Деттифосс в Исландии

27.06 / Екатерина Андреева: «Враги заставляют меня двигаться вперед»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика