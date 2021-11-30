Мнение: Возврат подарков

Последнее время два скандала обсуждают с невозвращенными подарками.

Про одну ситуацию мы в блоге уже говорили, как бывший муж Жанны Ш. после расставания просил ее вернуть то ли подаренную ей, то ли отданную на хранение квартиру, но она не вернула.

А вторая ситуация, как известный психолог Андрей К. после ссоры потребовал у бывшего друга вернуть машину, часы и что-то еще такое же, что он ему то ли подарил, то ли дал погонять.

Вторая ситуация особенно печальна, потому что этот бывший друг задержан полицией по подозрению в мошенничестве.

Эту ситуацию жарко обсуждают в соцсетях и читают переписки, которые опубликовал отец задержанного, чтобы доказать факт интимных отношений своего сына и психолога.

Обе ситуации, по большому счету, про мелкое хищничество и про неэкологичные действия обеих сторон.

Так как мы с вами про хищничество знаем много и тема эта наша, давайте разберем, где в этих ситуациях проходят границы.

Прежде всего надо помнить, что любой крупный подарок должен быть обязательно оформлен на вас по закону.

Это необходимо отслеживать даже в том случае, если вы готовы по первому требованию все возвратить, и особенно важно, если возвращать вы не собираетесь.

Справедливости ради стоит заметить, что вернуть не всегда возможно.

Вы разбили подаренную машину или продали подаренную квартиру или сделали в квартире ремонт на сумму, конкурирующую со стоимостью. Разные бывают обстоятельства в жизни.

Однажды сценарист Э.Я. Володарский предложил своему другую В.С. Высоцкому построить дом на своем участке. Тот построил дом, но когда умер, его вдова Марина В. решила продать этот дом. Увы, продать дом на чужом участке нельзя, а продавать часть своего участка чужим людям Володарский не хотел и был прав. Из благих намерений и щедрости Володарского к другу получился некрасивый скандал с его вдовой, в котором позже был найден компромисс, к счастью, и часть участка с домом были проданы знакомым людям.

Чтобы избежать подобного никогда не берите ценных подарков, если документально это остается чужим. Даже с близкими родственниками можно поссориться, а любовниками – проще простого.

Если оформить дарственную у нотариуса или как-то иначе обезопасить себя документально вы не можете, будьте готовы сразу все вернуть, даже если успели вложить в это свои деньги.

Потому что когда вам на словах подарили, а по документам все неоднозначно, вы находитесь под угрозой обвинения в мошенничестве, в руках другого человека рычаги. Никогда не игнорируйте этот важный момент.

Вываливать в Сеть переписки и привлекать свидетелей, доказывая, что вам подарили, а не вы украли – это не защита, а валяние в грязи. Восстановить свою фигуру после этого очень сложно.

Мелкие хищники часто этим правилом пренебрегают, крупные хищники никогда.

Крупные хищники вообще достаточно экологичны, как ни странно это звучит.

Они не принимают пьяных подарков или сделанных импульсивно, в эйфории.

Они не то что никогда не вытягивают манипуляциями, но и не хотят “пользоваться моментами”.

Импульсивное не бывает осознанным, а добровольное – это осознанное.

Им не нужно, чтобы человек сразу же пожалел о подаренном, чтобы он их проклинал и славил везде как мошенников. Это называется “экология”, когда вы думаете о том, что будет завтра.

Мелкие хищники отличаются большей жадностью, на то они и мелкие.

Поэтому они часто попадают в некрасивые истории.

Если вы читали вываленные в сеть переписки психолога и его друга, вы могли видеть, что оба хороши.

Психолога задело за живое, что друг его бросил и теперь в дорогой машине и дорогих часах устраивает свою личную жизнь с кем-то другим.

Друг пытался изобразить что-то вроде пики, а точнее “перекидывал ответственность” на психолога, якобы тот изменял ему направо-налево и даже бил его в живот.

Что касается переписок, друзья.

Не ведите компрометирующих вас переписок. Просто не имейте такой привычки.

Если по какой-то причине пишете что-то такое, делайте это в телеграмме и сразу удаляйте у себя и у другого. Это нужно взять за правило, компрометирующая вас переписка – это слив. Даже если человек никогда этим не воспользуется, если никто другой не получит к этому доступ, все равно это ваш слив. Просто по факту того, что вы подставляетесь и не уважаете себя.

Психолог подставился со всех сторон. Он зачем-то завел отношения с мезальянсом, он вел интимные переписки, он не смог вовремя отцепиться и решил зачем-то мстить, и всем этим заварил себе кашу.

Не делайте таких ошибок.

Отношения с мезальянсом – это всегда очень большая угроза. Вы ожидаете, что за ваши вложения вас будут уважать и ценить, но этого не происходит. В какой-то момент вы понимаете, что вы – лошадь в короне, а не щедрый благодетель, и вас начинает взрывать гнев.

Не заводите отношения с мезальянсом или будьте готовы к подставе в любой момент, чтобы не допустить гнева и порывов мести.

Месть – “блюдо, которое подают холодным”. Любая горячая месть – против вас и исключений не бывает.

Если даже вас как-то обманули в любовных отношениях, отдайте и не пачкайтесь.

Если вы погонитесь в короне Победителя, чтобы вернуть, вы потеряете во много раз больше.

Здесь как в казино. Проиграли, уходите. А лучше вообще не играйте в азартные игры.

Это что касается пострадавшей стороны.

В данной ситуации чем быстрей психолог мирно закроет это дело, тем будет лучше для него.

Лучше было не начинать, тогда потери были бы совсем мелкими. Но и сейчас, когда он уже потерял много, убытки можно остановить, иначе они будут во много раз больше.

Это особенность черного поля: как только ты наступил туда, надо сразу вернуться, приняв ущерб и отказавшись от надежд на компенсацию. Если пытаться “отыграться”, ущерб будет расти.

Вот такие простые правила.

Импульсивно подаренные ценные вещи брать не надо.

Если берете очень крупный подарок, пусть он будет подарен по всем правилам.

Даже если это просто дорогая сумка, пусть будет хотя бы открытка, подписанная дарителем: “Дорогой Анечке от Котейки в знак любви”. Дата и подпись.

Если вам перечисляют сумму денег на карту, пусть будет комментарий, что это подарок вам.

Но если у вас дрожат руки от жадности и от страха, что даритель передумает, вы не сможете попросить о таком дополнении. Жадность – причина всех бед.

Если документов на крупный подарок у вас нет и вас просят подарок вернуть, верните без споров.

С вашей стороны это будет пика и ваша фигура вырастет.

Общаться с человеком, который попросил вас вернуть подарки и вы вернули, больше не надо.

Скорее всего он пожалеет, что поступил так мелочно.

Люди просят вернуть подарки тогда, когда чувствуют себя использованными, но как только вы вернули, они понимают, что ошиблись в вас и им становится стыдно.

Говоря по совести, следовало вы возвращать даже то, на что у вас есть документы, но ситуации бывают разные и это не правило.

Однако, если бы вы были в курсе, насколько своя красивая фигура дорого стоит, вы бы возвращали не задумываясь все подаренное вам, которое у вас попросили вернуть.

А что касается другой стороны, то есть тех, кто подарил, но просит вернуть…

Давайте я спрошу своих комментаторов, что это такое и чем чревато.

И другие моменты тоже давайте обсудим.