Мнение: Красивые заборы, выгодный частный дом и снесённое городище

1. Ещё к вопросу о заборах перед фасадами домов в России, в частном секторе. Читатели разделились во мнениях: одни защищают право людей на личное огороженное пространство, другие — клеймят собственников за порчу внешнего вида улиц. Между тем, заборы вполне можно строить красивыми — чтобы они выполняли свою основную функцию и одновременно радовали глаз. Читатель terivan пишет:

https://olegmakarenko.ru/2284079.html?thread=831372079#t831372079

Высокие заборы — элемент традиционной русской архитектуры, ничего такого в этом нет. Выглядели они примерно как на фото внизу. Проблема в том, что современные заборы уродливы и сделаны из чего попало. Это наследие развитого социализма и 1990-х годов. Лучшее в мире советское образование массово уничтожило среди населения какой-либо вкус, а также остатки русского зодчества.

Современный горожанин считает, что забор из профнастила — это не только экономично, но и красиво. Пока люди так считают, запрещать что-либо и регулировать — бесполезно. Реакция будет примерно как на принуждение вакцинироваться или штрафы за превышение скорости на 5 км/ч. Лет через 15-20 мне кажется, что новое поколение обретет вкус и что-то поменяется в лучшую сторону в этом плане.

Кстати, фотография выше показывает, что, возможно, куда большей проблемой, чем заборы, для облика наших городов являются провода и столбы.

2. Читатель gear_25 рассказывает о своём успешном опыте переезда в загородную жизнь:

https://olegmakarenko.ru/2284079.html?thread=831372847#t831372847

В этом году переехал в частный дом, в 5 км от города (но уже “поселок”) и в 300 метрах от федеральной трассы, в офис теперь ездить (пару раз в неделю) даже удобнее. Так как поселок, то недостающую половину суммы взял в Сбере по программе “сельская ипотека”, в итоге получилось 2.7% годовых, переплата за весь срок всего полмиллиона.

Все услуги: трёхфазка, септик, скважина, отопление электро/твердотопливное. Для Интернета поставил специальную антенну и роутер, скорость 40Мбит стабильно на Yota. Обещают газификацию в ближайшие два года. В целом получилось сильно дешевле чем купить квартиру такой же площади.

Самые большие проблемы частного сектора по России в целом — это состояние электросетей (падения напряжения зимой) и местами дороги (у меня нормально, но в целом беда), многих это останавливает.

3. Коллеги, увлекающиеся историей, прислали мне полный возмущения комментарий — о недавнем скандале, связанном с уничтожением археологического памятника:

В Сети продолжают обсуждать снос бульдозерами Щербинского городища в Московской области. В октябре владельцы участка на 90% снесли не исследованный до конца многослойный археологический памятник, древнейшие слои которого относятся к раннему железному веку (I-е тысячелетие до н.э.) ради строительства придорожного рынка.

https://www.youtube.com/watch?v=56D98TKyGn8

Чиновники утверждают, что не виноваты — ведь не могут же они следить за всеми подряд стройками (вопрос, зачем они вообще продали землю с археологическим памятником). Владельцы говорят, что они, мол, ни сном, ни духом ни знали о том, что на участке было что-то ценное для истории — что их об этом никто не предупредил.

Археологи частично исследовали городище в 1970-х годах, однако основную часть работ оставили на будущее. Методы раскопок постоянно совершенствуются, и в наше время, спустя 50 лет, можно было бы получить на этом объекте гораздо больше информации о древнейшей истории нашей страны.

Теперь, вдобавок, жалкие остатки городища грабят чёрные копатели с металлоискателями.

Ситуация крайне печальная. Одно дело, когда гиперактивные градозащитники жалуются на снос маловажных с точки зрения архитектуры, довольно-таки массовых городских домов застройки конца XIX — начала XX века. Которые после 74 лет пренебрежения и плохого содержания в годы советской власти нуждаются в почти полной или почти полной перестройке, со сменой перекрытий. Или, когда речь идёт о деревянных домах, которые в нашем климате долго не живут и раз в несколько сотен лет в любом случае нуждаются в обновлении. Такие массовые дома имеет смысл сохранять в случае их уникальной исторической ценности, или если имеется возможность «составить» из них цельные исторические улицы и районы, куда можно будет привлекать не только исследователей, но и туристов.

Здесь, однако, речь идёт о по-настоящему редком и важном объекте возрастом более 2000 лет. Это не просто старый дом, о котором мы и так практически всё знаем, и который не подлежит полноценному восстановлению без полного или почти полного сноса. Это целое поселение, содержащее важную информацию о жизни людей в районе Москвы в скифские или даже доскифские времена. Самое неприятное, что эту информацию ещё не успели извлечь. Теперь там всё поломано и перемешано: восстановить картину жизни древних людей уже не получится — какого размера были жилища и кухни, где жили разные социальные группы, какие были погребальные обряды и так далее.

Как же бороться с уничтожением исторического наследия? Возможно, следует принять закон, запрещающий строительство чего-либо на месте незаконно снесённых памятников истории, скажем, на 50 лет. Чтобы было невыгодно и неповадно их сносить, а потом хлопать ушами и делать вид, что «а мы не знали».

Что следует сделать абсолютно точно, так это зарегулировать продажу металлоискателей, ввести на них обязательные лицензии, а то и вовсе запретить пользование такими приборами для неспециалистов. Незаконных владельцев и пользователей – отлавливать и предавать показательному суду, штрафы – ужесточить, сроки – повысить. Также, очевидно, пора прикрыть многочисленные форумы и группы в соцсетях, где чёрные копатели сговариваются о своих преступлениях и сбывают свои находки.

Важнейшим памятникам (в особенности, крупным новооткрытым) следует обеспечить охрану за счёт государства, чтобы их не разграбили. Конечно, всё подряд охранять невозможно, но хотя бы самое ценное с точки зрения ожидаемых находок следует защитить. Фактически, копатели грабят те богатства, которые могли бы попасть в музеи нашей страны. Но вместо этого, вырванное из археологического контекста, найденное ими обесценивается и теряется в частных коллекциях, в итоге почти ничего не давая ни для науки, ни для исторической памяти нашей страны.

О работе археологов и о том, почему без специальной подготовки и тщательного документирования находок нельзя ни копать, ни искать (поскольку это приносит вред), нужно рассказывать ещё в школе. И в СМИ освещать проблему чёрных копателей в самом чёрном свете.

То, что наше общество и власти мало обращают внимание на эти проблемы, безусловно, не красит нашу страну. Во многих странах Запада с этим гораздо строже: за «чёрную археологию» там серьёзно наказывают. У нас же после советского периода кое-как появилось понимание, что нельзя сносить храмы и другие древние постройки, что следует охранять воинские мемориалы, искать и исследовать останки солдат, павших во время Великой Отечественной.

Однако о защите наиболее древних, глубоко скрытых землёй памятников, об останках людей, которые жили и сражались в войнах в более давние времена, у нас почему-то особенно не думают и не относятся с таким же пиететом. Хотя, с точки зрения истории и археологии, то, что древнее, – оно же, как правило, и ценнее, просто в силу своей большей редкости и худшей сохранности подобных объектов.