Офтальмолог Ирина Шангичева заявила, что по глазам человека можно определить некоторые заболевания

Офтальмолог в одном из интервью заявила, что во время осмотра глаз можно обнаружить некоторые заболевания, о которых человек даже не догадывался.

По словам специалиста, состояние сосудов глаза может указывать на развитие сахарного диабета. В этом случае, необходима консультация эндокринолога, который направит пациента на нужные анализы и назначит лечение.

Если же белок глаза имеет желтый оттенок, то это может с точностью говорить о заболеваниях печени. Их существует несколько, а также есть множество причин для их возникновения.

О заболеваниях щитовидной железы могут говорить выпуклые глазные яблоки или же их слишком выраженный блеск. Щитовидная железа – это важный орган, который отвечает за множество процессов, поэтому за ее состоянием нужно тщательно следить.

Источник: rg.ru