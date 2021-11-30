Марина Коташенко во время знакомства не знала, кто такой Александр Градский

Александр Градский, который умер 28 ноября, познакомился с Мариной Коташенко около 20 лет назад. Во время знакомства модель не знала, кто стоит перед ней.

Александр Градский рассказывал, что ехал на машине, когда увидел красивую девушку. Он сразу же подумал, что если не познакомится с ней, то никогда себе этого не простит. При этом вид у мэтра был совсем неподходящий для знакомств, так как он возвращался со стройки. Он все же спросил у девушки, не хочет ли она познакомиться с ним и «прикоснуться к истории». Они обменялись номерами телефонов, но модель решила позвонить только спустя пару недель. После этого начался их роман, Градский развелся с женой и начал жить с новой возлюбленной. Несмотря на то, что разница в возрасте составляла 35 лет, паре удалось познать счастье. У них родились двое сыновей, однако музыкант не спешил официально заключать брак.

По данным «Московского комсомольца», за месяц до смерти они расписались, вероятно, Градский из-за плохого самочувствия рассматривал вопрос о будущем его возлюбленной после его смерти. Что касается искренности чувств Коташенко, то композитор в них не сомневался, так как считал, что с внешними данными модели она могла бы найти себе кого-то богаче и моложе.

Сама Коташенко рассказывала, что разница в возрасте не являлась для пары преградой, больше всех по этому поводу переживали родители модели, которые были на несколько лет моложе зятя. Однако в день знакомства мама модели «влюбилась в него». Также Коташенко всегда называла своего возлюбленного уникальным и необычным человеком. Сейчас она сильно опечалена утратой, находится на грани срыва и постоянно плачет.

Источник: gubdaily.ru