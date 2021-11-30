Борис Корчевников помог с госпитализацией заразившейся коронавирусом Ирине Алферовой

Гостем нового выпуска программы «Судьба человека» стал телеврач Александр Мясников. В беседе с медиком Борис Корчевников вспомнил, как помог с госпитализацией Ирине Алферовой, которая вместе с мужем заразилась коронавирусом.

Ведущий пояснил Мясникову, что ему позвонила мама и попросила помочь теще актера Егора Бероева. Оказалось, что Ирина Алферова и ее супруг Сергей Мартынов заболели коронавирусом, однако в больницах Москвы не было свободных мест, а сами супруги полагали, что заболели ОРВИ. Корчевников связался с бывшим министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, которая и помогла с госпитализацией. Стоит отметить, что в больницу актриса поступила в тяжелом состоянии, а ее зять Егор Бероев выступал против вакцинации, что могло отразиться на мнении семейной пары о необходимости прививок.

Корчевников отметил, что этим вопросом занимался он с мамой. В результате этого Ирину Алферову и ее мужа удалось спасти.

Источник: www.vokrug.tv