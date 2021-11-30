 

Борис Корчевников помог с госпитализацией заразившейся коронавирусом Ирине Алферовой

30.11.2021, 19:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гостем нового выпуска программы «Судьба человека» стал телеврач Александр Мясников. В беседе с медиком Борис Корчевников вспомнил, как помог с госпитализацией Ирине Алферовой, которая вместе с мужем заразилась коронавирусом.
Ведущий пояснил Мясникову, что ему позвонила мама и попросила помочь теще актера Егора Бероева. Оказалось, что Ирина Алферова и ее супруг Сергей Мартынов заболели коронавирусом, однако в больницах Москвы не было свободных мест, а сами супруги полагали, что заболели ОРВИ. Корчевников связался с бывшим министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, которая и помогла с госпитализацией. Стоит отметить, что в больницу актриса поступила в тяжелом состоянии, а ее зять Егор Бероев выступал против вакцинации, что могло отразиться на мнении семейной пары о необходимости прививок.

Корчевников отметил, что этим вопросом занимался он с мамой. В результате этого Ирину Алферову и ее мужа удалось спасти.

Источник: www.vokrug.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Москвича оштрафовали за просмотр в ускоренном режиме видео на YouTube

01.11 / Гном Гномыч пожаловался на постоянные съемки Яны Рудковской

27.01 / Из-за многовекторной политики Лукашенко США превратят Белоруссию в заповедник – политолог Ищенко

11.07 / Расследование: Аппаратная защита от майнинга превратит вашу RTX3060 в GTX660

04.09 / Арми Хаммер спровоцировал слухи о романе с дочерью Брюса Уиллиса

22.09 / Скандалы: Чисто бизнес

06.11 / ГИБДД предупредила об ответственности за несвоевременную смену шин на велосипедах

08.02 / В Чите из окна больницы выпал ребенок

20.09 / Согреют и украсят: как носить модные осенние кардиганы и выглядеть при этом стройнее

29.07 / В загадочной смерти танцора Александра Годунова нашли много нестыковок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика