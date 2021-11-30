 

Полиция в боеготовности и $30 тысяч на безопасность — ABC News рассказал, как магазины в США защищаются от налётчиков

30.11.2021, 19:14, Новости дня
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В последнее время по Америке прокатилась волна слаженных массовых налётов на розничные магазины, включая люксовые бутики. Как передаёт ABC News, в Лос-Анджелесе, где было уже несколько таких ограблений, на «чёрную пятницу» полиция направила к торговым точкам дополнительные наряды. Сами магазины, чтобы защитить свой порой весьма недешёвый товар, сокращают рабочие часы, устанавливают решётки и не скупятся на охрану.

После целой серии налётов на магазины в Калифорнии появились новости о массовых ограблениях крупных розничных магазинов в Миннеаполисе. С репортажем из Лос-Анджелеса корреспондент ABC News Зорин Шах. 

 

Этим утром местные полицейские участки развернули масштабную операцию, чтобы защитить покупателей и товар стоимостью в тысячи долларов от грабителей, которые громят витрины и убегают со своей добычей. В эту пятницу сотрудники полиции Лос-Анджелеса находятся в состоянии полной боевой готовности. Руководство стратегически поставило больше полицейских на дежурство возле розничных магазинов. 

 

Такие меры были предприняты после шокирующей серии хорошо организованных и порой жестоких ограблений по всей стране. В прошедшую «чёрную пятницу» злоумышленники совершили налёт на элитный бутик в районе Мелроуз-авеню и супермаркет стройматериалов The Home Depot в округе Лос-Анджелеса. В Миннеаполисе на «чёрную пятницу» группа из порядка 30 грабителей напала на этот магазин электроники Best Buy. 

 

АМЕРИКАНКА: Это вызывает досаду. Уверена, народ просто решил воспользоваться тем, что в эти выходные везде проходит «чёрная пятница». 

 

Этот магазин решил принять серьёзные ответные меры. Среди прочего руководство сети написало в своём заявлении, что оно «работает с властями на федеральном уровне над принятием закона, который намного усложнит перепродажу украденных товаров онлайн и в существенной мере уменьшит стимул изначально совершать подобные преступления». 

 

Этому предшествовало несколько слаженных массовых налётов на большие магазины и дерзкие набеги на бутики люксовых брендов, вроде Louis Vuitton и Saks Fifth Avenue. 

 

Бывший агент ФБР Брэд Гарретт предупреждает, что грабители-подражатели могут стать большой проблемой. 

 

БРЭД ГАРРЕТТ, бывший спецагент ФБР: С точки зрения сбыта украденных украшений, вовлечённости организованных преступных группировок, они обычно в группах не работают. И мне кажется, что сейчас кое-где в Лос-Анджелесе действуют подражатели. 

 

Тем временем представители малого бизнеса идут на радикальные меры, чтобы сохранить свой товар. 

 

КРИС КАЛЛАУЭЙ, совладелец магазина High Road Bike: Будем надеяться, что это того стоит. Ну и на страховку тоже, конечно. 

 

Кроме того, магазины стали сокращать свои рабочие часы. Таким предприятиям, как b8ta в Сан-Франциско, которое занимается продажей инновационной продукции, теперь приходится тратить по 30 тысяч долларов в месяц на круглосуточную безопасность. 

 

ЗОРИН ШАХ, коореспондент ABC News: Итак, возможно, в эти выходные вы отправитесь по магазинам. Власти предупреждают: если вы оказались в месте, где происходит один из таких налётов, не вступайте в конфликт с грабителями. По их словам, если вы чувствуете, что вы вне опасности, звоните 911 и попытайтесь запомнить любые подробности происходящего — например, номерные знаки на машинах. Они говорят, что в такой ситуации вам лучше стать глазами и ушами для полиции, чем пытаться самим заниматься полицейской работой. Уилл?

 

Хороший совет, Зорин. Большое вам спасибо.

 

Дата выхода в эфир 28 ноября 2021 года.



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