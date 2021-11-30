 

France 2 – подавляющее большинство французов не против, чтобы президентом стала женщина

30.11.2021, 19:14, Новости дня
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Согласно недавнему опросу, 80% мужчин и женщин во Франции готовы доверить женщине управление страной, рассказала политический обозреватель Натали Сан-Кри в эфире France 2. Она отмечает, что женщины голосуют не за пол кандидата, а за его избирательную программу, при этом молодёжь привлекают идеи #MeToo — эти настроения заставили Марин Ле Пен сменить имидж и продвигать идеи феминизма.

ЛОРАН ДЁЛАУСС, ведущий France 2: Настало время нашей рубрики «Между строк», в которой мы обсудим вопрос, который возникает сейчас или скорее каждые пять лет во время президентской кампании: пришло ли время женщин? Сначала посмотрим несколько точек зрения из архивов.

ВАЛЕРИ ПЕКРЕСС, кандидат в президенты от республиканцев: Я готова стать первой женщиной — президентом Республики.

АНН ИДАЛЬГО, кандидат в президенты от социалистов: Настало время, когда женщины также занимают высокие должности.

СЕГОЛЕН РУАЯЛЬ, экс-кандидат в президенты от социалистов в 2007 году: Может быть, настало время женщин, нет?

ЛОРАН ДЁЛАУСС:  И чтобы лучше в этом разобраться проведём анализ в рубрике «Между строк». Сегодня с нами Натали Сан-Кри. Добрый вечер, Натали!

НАТАЛИ САН-КРИ, главный редактор отдела политики France Télévisions: Добрый вечер, Лоран.

ЛОРАН ДЁЛАУСС: И чтобы лучше разобраться, мне хотелось бы узнать: на этот раз готовы ли французы выбрать женщину? Вы видели примеры.

НАТАЛИ САН-КРИ: Да, Лоран, мы сделали огромный шаг вперёд. На вопрос «Доверили бы вы женщине этот пост?», посмотрите, в 1984 году 40 процентов мужчин ответили «Да» и 55 процентов женщин, а в этом году чудо: мы достигли 80 процентов.  

ЛОРАН ДЁЛАУСС: Это действительно так?

НАТАЛИ САН-КРИ: Раз эта рубрика называется «Между строк», я вам отвечу: наше превосходство действительно ставят под сомнение и преуменьшают во имя политической корректности. Говорят: «Тем не менее среди электората может присутствовать постыдная (!) неготовность проголосовать за женщину».

ЛОРАН ДЁЛАУСС: Ещё один вопрос: в итоге женщины голосуют за женщин?

НАТАЛИ САН-КРИ: Нет. Женщины голосуют за программу это совершенно очевидно, и именно это определяет их выбор. Самый известный и наглядный пример вспомните 2007 год…

ЛОРАН ДЁЛАУСС: Сеголен Руаяль и Николя Саркози.

НАТАЛИ САН-КРИ: Сеголен Руаяль и Николя Саркози. Во время первого тура 32 процента проголосовало за Саркози и всего 27 процентов за Сеголен Руаяль. Маленькое уточнение: немного больше женщин, чем мужчин, голосует за правых и экологов, а с начала движения #MeToo для молодых женщин младше 25 лет главным стимулом для голосования являются права женщин и их положение в обществе.

ЛОРАН ДЁЛАУСС:  Таким образом, женщины и мужчины голосуют довольно схожим образом, за исключением кандидатов, которые ещё не кандидаты, но возможные кандидаты?

НАТАЛИ САН-КРИ: Вы попали в точку, Лоран: речь идёт об Эрике Земмуре. Согласно опросу журнала Elle и Французского института общественного мнения, две трети женщин отказываются голосовать за него. Такая же ситуация была с Жан-Мари Ле Пеном из страха перед их статусом и правами. И Марин Ле Пен хорошо поняла эти настроения и хочет ими воспользоваться. Она работает над своим имиджем: она женственная, всегда улыбается, смягчает свой образ. Поглядите она фотографируется с кошкой, даже если фото с кошкой создают некоторые ожидания. Её помощникам даны инструкции сфокусироваться на, я цитирую, «мизогинии, грубости Эрика Земмура». Недавно она заявила: «У Эрика Земмура явно проблемы с женщинами». Теперь она говорит, что если он провалится, то это произойдёт частично или полностью из-за этого (отношения к женщинам.— ИноТВ).

ЛОРАН ДЁЛАУСС: Но стала ли Ле Пен феминисткой?

НАТАЛИ САН-КРИ: По-прежнему «между строк». Она идёт в ногу со временем. Нужно, однако, вспомнить, что в 2012 году она выступала против «комфортных абортов» это её выражение, не моё, и в конечном итоге за отмену денежной компенсации абортов. При этом она постоянно враждебно настроена по отношению к законам о равенстве полов во Франции или Европарламенте. Будем считать, что феминисткой она стала недавно.

ЛОРАН ДЁЛАУСС: Спасибо за воскресную рубрику «Между строк», спасибо, Натали!

Дата выхода в эфир 28 ноября 2021 года.



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