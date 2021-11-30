 

В Одессе мужчина продавал данные 42 млн иностранцев – киберполиция Украины

30.11.2021, 19:12, Новости дня
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Мужчину подозревают в том, что с помощью мессенджера он сбывал базы данных с персональными сведениями граждан других стран, в которых содержались ФИО, номера телефонов и соцстрахования, а также паспортные и банковские данные.

В каждой базе было от 100 до 1 тыс. записей, ее стоимость составляла до $1 тыс., оплата поступала на электронные кошельки подозреваемого.

Во время обысков по месту жительства одессита изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители и карты памяти.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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