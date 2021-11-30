 

Российские танки оснащают защитой против дронов Bayraktar и ракет Javelin – Forbes

30.11.2021, 19:12, Новости дня
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“Поскольку российские механизированные силы, сосредоточенные возле Украины, вызывают опасения по поводу вторжения этой зимой, наблюдатели в социальных сетях обнаруживают все больше российских танков, оснащенных несложными полевыми модификациями, которые, по-видимому, направлены на отражение новейшего украинского вооружения – ракет Javelin и дронов TB2 Bayraktar”, – говорится в публикации.

Роблин подчеркивает, что оба вида нового оружия Украины представляют смертельную угрозу для верхней брони танка, где защита значительно слабее.

Российские военные экспериментируют как минимум с двумя новыми методами защиты от угроз со стороны украинской армии, пишет колумнист.

“Во-первых, на верхней части танка должен быть установлен “зонтик” из решетчатой броны. Эти модификации, которые были замечены на российских танках Т-72Б3, а также недавно на танках Т-80. Планка или решетка обычно устанавливаются на уязвимую сторону или заднюю броню танка для защиты от наземных засад, но новая конфигурация, похоже, направлена на смягчение атак сверху”, – отмечает Роблин.

Вторым средством противодействия, установленным на некоторых российских танках, Роблин называет теплоизлучающую трубу, предназначенную для отвода инфракрасного искателя в ракете Javelin, сказано в публикации.

Контекст:

Соединенные Штаты впервые разрешили Украине приобрести Javelin в декабре 2017 года, а в 2018 году Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций. В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и еще 10 пусковых установок. Осенью 2021 года президент Джо Байден санкционировал дополнительную поставку Javelin в рамках пакета военной помощи на сумму $60 млн, пишет Forbes.

Украина приобрела свои первые двенадцать дронов TB2 Bayraktar в 2019 году, а затем еще пять для ВМС Украины, при этом запланированная общая численность составляет до 48 единиц. Украинский Байрактар впервые был использован в бою в октябре 2021 года для атаки 122-миллиметровой гаубицы российских сепаратистов, открывшей огонь на востоке Украины, уничтожив ее и убив одного члена экипажа, сообщает издание. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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