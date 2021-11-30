Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ в целом, но в семи регионах отметила продолжающийся рост.

"Это Амурская область, Приморский край, Челябинская область, Сахалинская, Хабаровский край, республика Дагестан, но здесь рост не превышает 8%", – сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, стабилизация ситуации с коронавирусом видна, но расслабляться нельзя, нужно продолжить соблюдение всех мер предосторожности.

«Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме», – сообщил политик в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Ранее Попова заявила, что 18 регионах РФ идет рост инфицированных. Стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах.