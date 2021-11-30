Определен порядок возвращения россиян из стран, где выявлен «омикрон»-штамм

В российских аэропортах пассажиров при возвращении будут тестировать для выявления штамма «омикрон», при этом в РФ штамм пока не обнаружен, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в аэропортах РФ организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего, из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что тестирование организовано бесплатно для прибывающих из этих стран за счет средств федерального бюджета.

«Особенно тщательному анализу… и первоочередному подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в РФ этого штамма нет, мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире», – добавила Попова.

«Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в РФ, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон», – подчеркнула глава ведомства.

При этом граждане, прибывающие из стран, где выявили «омикрон», но с которыми не возобновили авиасообщение, должны будут уйти на 14-дневный карантин. Попова пояснила, что речь идет о нескольких сотнях россиян.

Ранее Попова заявила, что Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны.

Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.