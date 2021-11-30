 

Определен порядок возвращения россиян из стран, где выявлен «омикрон»-штамм

30.11.2021, 18:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В российских аэропортах пассажиров при возвращении будут тестировать для выявления штамма «омикрон», при этом в РФ штамм пока не обнаружен, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в аэропортах РФ организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего, из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что тестирование организовано бесплатно для прибывающих из этих стран за счет средств федерального бюджета.

«Особенно тщательному анализу… и первоочередному подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в РФ этого штамма нет, мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире», – добавила Попова.

«Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в РФ, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон», – подчеркнула глава ведомства.

При этом граждане, прибывающие из стран, где выявили «омикрон», но с которыми не возобновили авиасообщение, должны будут уйти на 14-дневный карантин. Попова пояснила, что речь идет о нескольких сотнях россиян.

Ранее Попова заявила, что Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны.

Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Исполком УАФ не назначил Реброва тренером сборной. 12 августа состоится очередное заседание комитета

29.09 / Слухи об отмене безвиза – инсинуации перед саммитом Украина – ЕС – вице-премьер-министр

23.07 / Зеленский уволил замглавы СБУ Баранецкого, генерал Наумов также потерял должность – СМИ

17.08 / Грузия призвала к мирному разрешению кризиса в Беларуси

10.12 / Путин заявил о косвенном признании вины Ходорковским

13.10 / В “Укрзалізниці” рассказали о новых правилах пассажирских перевозок на период карантина с 21 октября

26.04 / Обвиняемый в убийстве жены нефролог заявил о давлении следствия

20.11 / Тимошенко заявил, что средства фонда борьбы с COVID-19 не тратили на строительство дорог. По данным Минфина, на это ушло более 20 млрд грн

23.02 / Корниенко не исключает, что Рада снова может рассмотреть кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера – министра энергетики

27.03 / В Мьянме обстреляли Американский культурный центр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика