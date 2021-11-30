 

В годы Перестройки агенты ЦРУ добавляли в водку «Столичная» сивушные масла

30.11.2021, 18:51, Разное
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Генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог в эфире телеканала Fox News рассказал о секретной операции ЦРУ «Опытный лучник». В 1985-1990 гг. агенты американской разведки устроили серию диверсий на советских ликёро-водочных заводах. 

«Для дестабилизации ситуации в Советском Союзе руководством ЦРУ было принято решение провести масштабную акцию по озлоблению граждан. Наши аналитики обратили внимание, что советская водка, благодаря своей доступной цене, является одним из главных антидепрессантов для трудоспособного населения. Поэтому наши агенты были направлены на советские водочные заводы с целью добавления сивушных масел, которые вызывают тяжелейшее похмелье», – заявил Келлог.

По информации генерала всего было отравлено более миллиона бутылок водки, которые продавались по всей стране. Даже в небольших дозах употребление этого суррогата приводило к тяжёлому отравлению.

«Уже после первой рюмки сивушные масла начинали воздействовать на центральную нервную систему и человек минимум на неделю становился крайне раздражительным. Во многом именно «Опытный лучник» способствовал тому, что миллионы граждан СССР были крайне возмущены положение дел в стране», – отметил Келлог.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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