Эксперты назвали признаки скорой «смерти» iPhone

Эксперты назвали признаки, которые могут говорить о скорой «смерти» iPhone. Речь идет о случаях внезапной перезагрузки или появлении мерцающего экрана.

Второй признак может также свидетельствовать о том, что дисплей получил повреждения, стал неисправен или имеется проблема в соединении шлейфа между экраном и материнской платой. Если же пользователь заметил, что сенсорный дисплей срабатывает без касания к нему, когда приложения самостоятельно запускаются, то это тоже может говорить о том, что «яблочный» гаджет скоро сломается.

Случаи с внезапной перезагрузкой iPhone появляются при неисправной батарее, а если смартфон перестает заряжаться – причиной может быть зарядный шнур. Если при замене проблема не исчезает, следует обращаться в сервисный центр.

Говорит о скорой «смерти» гаджета и вздутый экран. Причиной может быть неисправный аккумулятор, который увеличивается в размерах и представляет серьезную опасность.

Источник: lenta.ru