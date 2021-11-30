Прием заявок на участие в программе “Академия инноваторов” продлен до 31 декабря

В Департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы отметили высокий спрос на участие в программе. Половину всех заявок подали те, у кого уже есть инновационный продукт, а еще треть будущих слушателей являются авторами перспективных идей.

“В связи с большим интересом к программе со стороны изобретателей мы приняли решение продлить регистрацию до 31 декабря”, — сообщил руководитель ведомства Алексей Фурсин.

Заявители работают над самыми разными проектами. В числе участников – создатели российской модели плавучих домов, разработчики инновационного фитнес-приложения с мотивацией пользователя на эффективные тренировки.

Для участия в программе “Академия инноваторов” нужно оставить заявку на сайте. Слушателями могут стать совершеннолетние россияне с управленческим или предпринимательским опытом, навыками создания передовых проектов. Участники сформируют команды от двух до восьми человек и будут вместе работать над бизнес-проектом.

Организаторы подготовили для слушателей лекции, практические занятия, встречи с экспертами. Участники узнают о возможностях для запуска инновационных стартапов в Москве, им расскажут о выводе продукта на рынок, привлечении инвестиций. защите интеллектуальной собственности.

Программа рассчитана на 128 часов. Занятия пройдут в формате онлайн. Раз в неделю можно посещать очные занятия.

Московский инновационный кластер поможет участникам подготовить документы для регистрации юридического лица, подать заявку на льготный кредит, предоставит доступ к своим сервисам.

Как писали “Дни.ру”, институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” поставил Москву на первое место в рейтинге инновационного развития регионов России.