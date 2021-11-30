 

Прием заявок на участие в программе “Академия инноваторов” продлен до 31 декабря

30.11.2021, 18:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы отметили высокий спрос на участие в программе. Половину всех заявок подали те, у кого уже есть инновационный продукт, а еще треть будущих слушателей являются авторами перспективных идей.

“В связи с большим интересом к программе со стороны изобретателей мы приняли решение продлить регистрацию до 31 декабря”, — сообщил руководитель ведомства Алексей Фурсин.

Заявители работают над самыми разными проектами. В числе участников – создатели российской модели плавучих домов, разработчики инновационного фитнес-приложения с мотивацией пользователя на эффективные тренировки.

Для участия в программе “Академия инноваторов” нужно оставить заявку на сайте. Слушателями могут стать совершеннолетние россияне с управленческим или предпринимательским опытом, навыками создания передовых проектов. Участники сформируют команды от двух до восьми человек и будут вместе работать над бизнес-проектом.

Организаторы подготовили для слушателей лекции, практические занятия, встречи с экспертами. Участники узнают о возможностях для запуска инновационных стартапов в Москве, им расскажут о выводе продукта на рынок, привлечении инвестиций. защите интеллектуальной собственности.

Программа рассчитана на 128 часов. Занятия пройдут в формате онлайн. Раз в неделю можно посещать очные занятия.

Московский инновационный кластер поможет участникам подготовить документы для регистрации юридического лица, подать заявку на льготный кредит, предоставит доступ к своим сервисам.

Как писали “Дни.ру”, институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” поставил Москву на первое место в рейтинге инновационного развития регионов России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Девушка поймала парня на измене, когда заметила, что он заказывает в интернет-магазине, а самое обидно кому были заказы

17.05 / Не только эмоциональный срыв: причины выпадения волос и рекомендации Светланы Фус по сохранению их здоровья

05.08 / Скандалы: Елена Аверченко не поверила в китайские переводы

03.11 / Правильно подобранное масло может продлить жизнь автомобильного двигателя

15.12 / Как россияне хотят встретить Новый год

25.03 / Россиянам разрешили летать еще в шесть стран

17.10 / Две статьи Тьерри Мейсана о ситуации в Карабахе и вокруг него

26.03 / Wall Street Journal: Путина пора наказать за все

01.12 / Мнение: Молдавия не будет возвращать долг России

19.05 / В одном из регионов России начали массово пропадать дети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика