 

Вассерман: Игроки «Поля чудес» вызывают положительные эмоции у зрителей

30.11.2021, 18:00, Новости дня
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Зрителей шоу «Поле чудес» привлекают участники программы, которые являются простыми людьми, И Каждый узнает в них самого себя, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман, отвечая на вопрос о популярности телевикторины, которая находится в эфире более 30 лет.

Первый канал объявил о закрытии программы «Поле чудес», однако на смену ей придет телевикторина «Наше поле чудес», ведущим которой останется Леонид Якубович. Он отметил, что новая передача будет показана в абсолютно том же формате. Запуск обновленной версии шоу запланирован на январь 2022 года.

«Я эту программу почти никогда не смотрел. Меня интересуют интеллектуальные игры несколько другого стиля. Но я думаю, что популярна она потому, что ее участники вызывают положительные эмоции у зрителей», – говорит Вассерман.

Он пояснил, что аудитория, которая смотрит данную передачу, в участниках видит саму себя, потому шоу становится таким привлекательным.

Ранее Якубович поделился, что самый дорогой подарок, который ему приносили в эфире передачи «Поле чудес», был вручен в 1996-1997 годах. Тогда ветеран подарил ему простреленный пулей железный портсигар, владелец которого носил его возле сердца.



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