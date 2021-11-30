 

Ведущим обновлённого «Поля чудес» будет Дмитрий Нагиев

30.11.2021, 17:31, Разное
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После перезапуска в новом формате капитал-шоу «Поле чудес» сменит ведущего. Вместо Леонида Якубовича вести передачу будет Дмитрий Нагиев. Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала».

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст поблагодарил Якубовича за «преданную службу» и выразил уверенность, что новый ведущий сможет поднять упавшие рейтинги передачи.

«Вы знаете, я лично с большим уважением отношусь к Леониду Аркадьевичу, но нам нужен молодой и в то же время популярный ведущий, которому доверяет самая различная аудитория. Можно было бы устроить кастинг или провести опрос на нашем сайте, но я отлично знаю, что Дима Нагиев справится. Кроме того, у него отличное чувство юмора. Поэтому по сути мы ничего не потеряли», – заявил Эрнст.

Он рассказал, что новые выпуски проекта появятся в эфире уже в январе следующего года и уточнил, что Нагиев продолжит вести и другие проекты телеканала.

«Возможно, появится ещё несколько передач, где он будет ведущим. К примеру, «Кто хочет стать миллионером» – Дима Дибров бедный аж поседел, пока ведёт всё это, а у Нагиева и причёска отличная, и сил много», – заключил генеральный директор «Первого канала».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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