 

Настя Каменских опубликовала своё фото в молодости

30.11.2021, 17:28, Разное
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Украинская певица Анастасия Каменских опубликовала в Instagram пост, где вспомнила, как она выглядела в 18 лет.
Поп-дива не особо любит вспоминать времена, когда она только попала на эстраду в дуэте с Потапом. Она редко делится какими-то кадрами с прошлого, ссылаясь на юношеские комплексы из-за своей нестандартной внешности.

Несмотря на все переживания насчёт фигуры, певица собирает кучу лайков и комментариев с восхищениями. Ведь слегка похудев, Каменских выглядит просто сногсшибательно. Все концертные платья, костюмы отшивают четко по особенностям её форм, чтобы подчеркнуть осиную талию и сексуальность образа.

В честь дня рождения лучшей подруги, по совместительству экс-супруги Позитива из группы «Время и Стекло» Анны Завгородней, певица обнародовала фото в своих соцсетях.

Под фото Каменских написала тёплые и душевные поздравления с днём рождения. Как сильно она гордится своей подругой и что она всегда будет рядом, невзирая ни на что. Также она отметила, что на фото Анне Завгородней — 16 лет, а ей — 18.



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