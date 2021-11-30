Ученые обнаружили останки нового вида ихтиозавра
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Международная группа учёных из Германии, Колумбии и Канады обнаружила останки вымершего ихтиозавра.
Как отмечают палеонтологи, данный вид рептилии, живший более 130 миллионов лет назад, очень схожий с современной рыба-меч. «Такие заключения дают возможность по-новому посмотреть на ход эволюции, задуматься о перспективе будущего», — добавляют авторы открытия.
Окаменелость была обнаружена в Колумбии много лет тому назад. Но никто не придавал большого значения данному экспонату, пока он пылился в фонде университета.
В определённый период учёные увидели, что кости черепа древней рептилии, которые составляют около метра в длину, принадлежат вымершему ихтиозавру. Назвали его «Kyhytysuka sachicarum», что в переводе на русский означает: тот, кто режет чем-то острым.
«У данного вида присутствуют острые зубы, позволяющие ему есть крупный улов. В то же время у других представителей были небольшие клыки для поедания мелкой рыбы. Это существо смогло не только видоизменить размер зубов, но и увеличить расстояние между ними. Также, велика вероятность, что он был последний в своём роде», — говорит соавтор Ларссон.
Источник: rossaprimavera.ru
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