Ученые обнаружили останки нового вида ихтиозавра

Международная группа учёных из Германии, Колумбии и Канады обнаружила останки вымершего ихтиозавра.

Как отмечают палеонтологи, данный вид рептилии, живший более 130 миллионов лет назад, очень схожий с современной рыба-меч. «Такие заключения дают возможность по-новому посмотреть на ход эволюции, задуматься о перспективе будущего», — добавляют авторы открытия.

Окаменелость была обнаружена в Колумбии много лет тому назад. Но никто не придавал большого значения данному экспонату, пока он пылился в фонде университета.

В определённый период учёные увидели, что кости черепа древней рептилии, которые составляют около метра в длину, принадлежат вымершему ихтиозавру. Назвали его «Kyhytysuka sachicarum», что в переводе на русский означает: тот, кто режет чем-то острым.

«У данного вида присутствуют острые зубы, позволяющие ему есть крупный улов. В то же время у других представителей были небольшие клыки для поедания мелкой рыбы. Это существо смогло не только видоизменить размер зубов, но и увеличить расстояние между ними. Также, велика вероятность, что он был последний в своём роде», — говорит соавтор Ларссон.

Источник: rossaprimavera.ru