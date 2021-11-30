 

DELFI – Столтенберг пообещал отправить в Латвию 40 тысяч военных в случае необходимости

30.11.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 тыс. солдат. Как пишет DELFI, Столтенберг добавил, что, учитывая события последних недель и растущую напряжённость на внешней границе Европейского союза, альянс готов рассмотреть возможность увеличения своего военного присутствия в стране.


Reuters

В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 тыс. солдат. Как передаёт DELFI, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Говоря о том, готов ли Североатлантический альянс рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Латвии, учитывая события последних недель и растущую напряжённость на внешней границе Европейского союза, Столтенберг подчеркнул, что НАТО значительно увеличило своё присутствие в последние годы из-за агрессивного отношения РФ к Украине и «незаконной аннексии Крыма* в 2014 году», а также дальнейших провокаций со стороны России, направленных на дестабилизацию ситуации на востоке Украины и поддержку сепаратистов в Донбассе.

«Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времён холодной войны. Боевые группы развёрнуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили своё присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса — в Балтийском регионе», — пояснил генеральный секретарь НАТО.

Он также добавил, что с целью предотвращения любой конфронтации необходимость активизации и изменения присутствия постоянно анализируется. Столтенберг отметил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в Балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границе Латвии, Литвы и Польши.

Генсек НАТО сообщил, что как в Литву, так и в другие страны будут отправлены специалисты, которые помогут разобраться с ситуацией на внешних границах ЕС и с мигрантами. Он также напомнил, что посетил вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен не только Латвию, но и Литву, чтобы показать, что и НАТО, и Еврокомиссия едины в борьбе против гибридной атаки, направленной со стороны Белоруссии на страны, входящие в Североатлантический альянс.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Обозреватель WP – приход к власти Трампа привёл к распространению политического насилия в США

12.07 / Стало известно состояние госпитализированой с коронавирусом Ирины Алферовой

13.09 / Премьер Латвии призвал ЕС «реально» оценивать отношения с Россией

21.07 / “Золотые крылья” и постоянное комьюнити. Мэр Днепра Филатов рассказал, как готовится к полету в космос

11.01 / «Самый серьёзный кризис на нашей памяти» — главврач Англии призвал британцев оставаться дома

15.02 / Левитан вновь поздравит ростовчан с днем освобождения от фашистских оккупантов

25.07 / Число погибших в результате наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 63

17.09 / Видео: Трамп и ядерная война с Китаем

08.11 / Жителей Вильнюса призвали запастись таблетками йода из-за запуска БелАЭС

23.04 / Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в Киеве и 16 областях – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика