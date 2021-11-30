Кулеба: Однажды Украина будет в НАТО, но безопасность нам нужна уже сегодня. Поэтому украинская дипломатия активно строит сеть региональных альянсов

Улетел в Латвию на встречу министров НАТО, а затем сразу оттуда в Швецию на встречу министров ОБСЕ. Плюс более полутора десятков отдельных двусторонних переговоров с партнерами.

Сейчас очень важно, с одной стороны, укреплять страну изнутри, а с другой, быть в теснейшем постоянном контакте с нашими партнерами. В ходе этой поездки мы продемонстрируем широкую международную поддержку Украины на фоне российской угрозы. Также продолжим работу над наполнением комплексного пакета сдерживания РФ конкретными решениями, шагами и мерами.

В НАТО хорошо понимают, что сильная Украина уже сегодня обеспечивает безопасность и устойчивость всего восточного фланга Альянса. Однажды Украина будет в НАТО, но безопасность нам нужна уже сегодня, а не в будущем. Поэтому украинская дипломатия уже активно строит гибкую сеть региональных альянсов, в которую входят “Люблинский треугольник” с Польшей и Литвой, “Ассоциированное трио” с Грузией и Молдовой, “Квадрига” с Турцией.

Эта стратегия уже работает и дает конкретные результаты. Сегодня главы правительств “Ассоциированного трио” впервые вместе проводят переговоры в Брюсселе с руководством ЕС, разные министерства стран “Люблинского треугольника” координируют противодействие российским гибридным угрозам со стороны Беларуси, а “Квадрига” углубляет военно-техническое сотрудничество, что укрепляет нашу оборону и стратегические позиции.

ОБСЕ такая, какая она есть, и другой у нас не будет. Мы не должны ждать от нее слишком много, но должны ценить то, что эта организация делает. Нам будет о чем поговорить на министерской встрече на фоне последовательных и ухудшающихся деструктивных действий России. Она оказывает давление и ограничивает специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе, фактически блокирует работу трехсторонней контактной группы и системно нарушает Минские соглашения. В Стокгольме на полях министерской встречи мы также проведем отдельное мероприятие о Крымской платформе.

И пока мы поработаем на внешнем фронте, берегите Украину изнутри. Сила, единство и выдержка – вот наше главное оружие.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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