 

Путин: Россию не пугает рост оборонного потенциала Китая

30.11.2021, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россию не беспокоит рост военного потенциала Китая, с которым у нее высочайший уровень отношений, она сама занимается увеличением своих сил, сообщил президент РФ Владимир Путин инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Великобритания, Франция объявляют о том, что они планируют и осуществляют планы модернизации своего ядерного арсенала. США от этого страдают, вызывает это у них озабоченность? Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет, нас это не пугает, потом что мы и сами развиваем свой потенциал», – передает ТАСС его слова.

Ранее Китай выразил протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи.

Напомним, Пентагон сообщил, что КНР, вероятно, уже создала новорожденную «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Сандерс, Касич и Мишель Обама выступят на первом виртуальном съезде Демпартии в Висконсине

29.05 / В ДР Конго из-за вулканической активности произошло более 60 землетрясений

26.12 / Ученые сделали уникальную находку в Помпеях

21.10 / “Утро начинаю флиртом”. Шнуров в годовщину свадьбы рассказал о семейной жизни

19.02 / Австралийцы лишились новостей на Facebook

14.09 / Дизайнер показал новую модель Polestar Golem

29.07 / Синоптик назвал июль в Москве третьим в истории по температуре

19.11 / Ученые опровергли версию о том, что к вымиранию неандертальцев причастны Homo Sapiens

22.07 / Peugeot представила обновленный хетчбэк 108

10.10 / Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика