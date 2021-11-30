Путин: Россию не пугает рост оборонного потенциала Китая

Россию не беспокоит рост военного потенциала Китая, с которым у нее высочайший уровень отношений, она сама занимается увеличением своих сил, сообщил президент РФ Владимир Путин инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Великобритания, Франция объявляют о том, что они планируют и осуществляют планы модернизации своего ядерного арсенала. США от этого страдают, вызывает это у них озабоченность? Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет, нас это не пугает, потом что мы и сами развиваем свой потенциал», – передает ТАСС его слова.

Ранее Китай выразил протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи.

Напомним, Пентагон сообщил, что КНР, вероятно, уже создала новорожденную «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования.