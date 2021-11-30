В Петербурге раскрыли схему продажи поддельных QR-кодов

В Красногвардейском районе в одной из поликлиник медики брали деньги за «прививку», чтобы человек получил QR-кодов вакцинированного, ампулы с вакциной от коронавируса при этом выбрасывались. По делу задержаны четыре человека.

По данным правоохранительных органов, преступную схему придумал бывший следователь. Он договорился с одним из врачей поликлиники № 120 в Красногвардейском районе и двумя медсестрами учреждения. Медики должны были искать людей, которые не хотят вакцинироваться, но хотят получить QR-код, передает «Фонтанка».

За получение документа о «лжевакцинации» пациенты платили от 10 до 15 тыс. рублей. На данный момент установлено несколько десятков граждан, которые воспользовались услугой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» (статья 237 УК РФ).

Ранее жителям Кургана пригрозили уголовным делом за покупку QR-кодов.