 

Учёные из Китая назвали 3 самые опасные особенности штамма «омикрон»

30.11.2021, 16:34, Разное
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Китайские учёные обнаружили в своей лаборатории три главные особенности нового штамма Covid-19 «омикрон».
Китай уже готовится оказывать противодействие новому виду штамма коронавируса – B.1.1.529, название которого «омикрон». Как говорит главный врач больницы при Фуданьском университете, данный вид опасен своей способностью к мутации. Благодаря этому он преодолевает другие разновидности этого вируса, что может привести к его доминированию.

Омикрон-штамм подавляет приобретённый и искусственный иммунитет человека, делая его обезоруженным. Также учёные отмечают, что симптоматика немного отличается от привычной ранее. Появляется быстрая утомляемость, учащается сердцебиение, не работают вкусовые рецепторы.

При этом эпидемиологи уверяют, что выводы насчёт южноафриканского варианта вируса могут быть поспешными, из-за небольшого опыта борьбы с ним. Неутешительные прогнозы могут вовсе и не сбыться, пишет портал Newinform.

Источник: www.gazeta.ru



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