Елена Малышева назвала обязательные продукты, которые должны быть в рационе у людей со второй группой крови

Елена Малышева, популярная телеведущая и доктор страны, заявила, что люди со второй группой крови должны питаться правильно, а также внести в свой рацион обязательные продукты.

Врач утверждает, что правильное и подходящее питание позволит организму самостоятельно бороться с вирусами, а также не допускать развития инфекционных заболеваний. Врач заявила, что представители второй группы крови имеют риск развития онкологических заболеваний почти на 30% выше, чем у других людей. Также у данных людей повышен риск развития тромбов.

Чтобы предотвратить рост раковых клеток в организме, необходимо включить в свой рацион брокколи, а избежать возникновения тромбов поможет миндаль и его масло. Малышева отметила, что правильно составленный рацион может обезопасить человека от любого рода заболевания, если меню подходит его группе крови.

Источник: ufanotes.ru