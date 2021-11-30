 

Игорь Крутой показал, как на самом деле выглядит Николай Басков без грима

30.11.2021, 16:34, Разное
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Композитор Игорь Крутой всерьез занялся своим блогом в социальных сетях. Он старается снимать все, что происходит в его жизни. Также в его кадры попадают и другие знаменитости, как и Николай Басков, которого Крутой недавно показал совершенно без грима.
На одном из мероприятий Крутой решил пройтись по гримеркам, навестив знаменитых коллег. Там он и встретил Баскова, который предстал перед подписчиками без капли грима. Басков нервничал и был против съемки, но Крутой все же опубликовал это занятное видео.

После этого Крутой признался, что Басков всегда против того, чтобы его так снимали, без нарядов и грима. Он старается показываться публике только после тщательной подготовки. Но Крутой не считает, что поступил неправильно, ведь ничего страшного в своих действиях не увидел. После видео в социальной сети многие знаменитости высказали свое мнение по поводу такого поступка, но Крутой все же стоит на своем. Сам же Басков нигде не обмолвился об этом инциденте.

Источник: www.instagram.com



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