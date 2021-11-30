Путин сообщил, что планирует посетить открытие Олимпиады в Пекине

Президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.

«Я планировал поехать на открытие», – цитирует Путина РИА «Новости».

Проведение XXIV зимней Олимпиады в Пекине запланировано с 4 по 20 февраля 2022 года. Между тем в мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. МИД КНР выражал протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду.

В сентябре Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.