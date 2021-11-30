 

Стало известно о подготовке Байдена к виртуальному разговору с Путиным

30.11.2021, 16:13, Новости дня
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Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальному общению лидера США с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, пишет газета Washington Post.

По данным газеты, Белый дом обсуждает варианты сдерживания «вторжения» РФ на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций, передает РИА «Новости».

При этом обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, скорее всего, не будет очной.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента РФ Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.



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