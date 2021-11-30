Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов России

Доходы российского бюджета от ненефтегазовых поступлений растут, власти планируют наращивать их долю, сообщил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«На нефтегазовые доходы приходится значительный объем наших поступлений в бюджет, но должен отметить, что поступления от нефти и газа, от энергоносителей снижаются постоянно, из года в год снижаются. А доходы от ненефтегазовых поступлений, они увеличиваются, и мы намерены это делать дальше путем решения одного из самых ключевых вопросов нашего развития способом диверсификации нашей экономики», – цитирует Путина РИА «Новости».

Доля нефтегазовых доходов российского бюджета в 2020 году, по данным Счетной палаты, сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, доля ненефтегазовых увеличилась на 11,3% с 60,7% в 2019 году.

Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации.