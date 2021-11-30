 

Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов России

30.11.2021, 16:12, Новости дня
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Доходы российского бюджета от ненефтегазовых поступлений растут, власти планируют наращивать их долю, сообщил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«На нефтегазовые доходы приходится значительный объем наших поступлений в бюджет, но должен отметить, что поступления от нефти и газа, от энергоносителей снижаются постоянно, из года в год снижаются. А доходы от ненефтегазовых поступлений, они увеличиваются, и мы намерены это делать дальше путем решения одного из самых ключевых вопросов нашего развития способом диверсификации нашей экономики», – цитирует Путина РИА «Новости».

Доля нефтегазовых доходов российского бюджета в 2020 году, по данным Счетной палаты, сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, доля ненефтегазовых увеличилась на 11,3% с 60,7% в 2019 году.

Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации.  



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