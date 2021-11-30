Специалисты назвали симптомы повышенного уровня сахара в крови
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Повышенный уровень сахара в крови, или гипергликемия, имеет множество симптомов, а также причин развития. Сахарный диабет является опасным заболеванием, поэтому при обнаружении хотя бы части признаков, необходимо сразу же проходить обследования у специалистов.
К симптомам повышенного сахара в крови относят:
• повышенную жажду;
• сухость кожи;
• частые мочеиспускания;
• резкая потеря или повышение массы тела;
• утомляемость;
• частые воспаления;
• тошнота и диарея;
• грибковые инфекции;
• боли в животе и в области половых органов.
При игнорировании симптомов последствия могут быть неисправимы, так как длительное повышение уровня сахара в крови может привести к коме и даже летальному исходу.
При подтверждении диагноза гипергликемии специалисты назначают постоянное лечение, которое позволяет человеку избавиться от симптомов, а также жить обычной жизнью. При повышенном сахаре в крови очень важно питание, поэтому для каждого пациента подбирается индивидуальное меню.
Источник: ufacitynews.ru
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