Специалисты назвали симптомы повышенного уровня сахара в крови

Повышенный уровень сахара в крови, или гипергликемия, имеет множество симптомов, а также причин развития. Сахарный диабет является опасным заболеванием, поэтому при обнаружении хотя бы части признаков, необходимо сразу же проходить обследования у специалистов.

К симптомам повышенного сахара в крови относят:

• повышенную жажду;

• сухость кожи;

• частые мочеиспускания;

• резкая потеря или повышение массы тела;

• утомляемость;

• частые воспаления;

• тошнота и диарея;

• грибковые инфекции;

• боли в животе и в области половых органов.

При игнорировании симптомов последствия могут быть неисправимы, так как длительное повышение уровня сахара в крови может привести к коме и даже летальному исходу.

При подтверждении диагноза гипергликемии специалисты назначают постоянное лечение, которое позволяет человеку избавиться от симптомов, а также жить обычной жизнью. При повышенном сахаре в крови очень важно питание, поэтому для каждого пациента подбирается индивидуальное меню.

Источник: ufacitynews.ru