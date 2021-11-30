Издание Al Jazeera объяснило, почему новый COVID-штамм «Омикрон» вызывает панику

Учеными был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. Специалисты ВОЗ заявляют, что данная мутация может нанести гораздо больший удар по человечеству, чем COVID-19.

Новый COVID-штамм «Омикрон» развился благодаря мутациям, поэтому ему может быть не страшен человеческий иммунитет. Из-за этого среди специалистов растет паника, ведь переболевшие граждане, а также те, кто уже сделал вакцину, все равно могут быть в опасности заражения новым видом инфекции.

Вакцины, которые сегодня делают людям по всему миру, нацелены на особые части вируса, но панику у ученых вызывает то, что именно эти части больше всего мутировали, что может привести к ненадежности вакцин.

Специалисты заявляют, что действие штамма «Омикрон» настолько сильное, что он сможет распространяться намного быстрее COVID-19, эпидемия которого началась в 2020 году. Сейчас исследователи всего мира начали работу над предотвращением распространения нового штамма.

Источник: glas.ru