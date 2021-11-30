Специалистами были названы два главных признака повышенного холестерина

Врачами было отмечено, что повышенный холестерин является опасным состоянием организма, которое нельзя игнорировать. Поэтому при обнаружении у себя симптомов данного нарушения следует незамедлительно обращаться к специалисту.

Уровень холестерина может повышаться по следующим причинам:

• чрезмерное употребление жирной пищи;

• злоупотребление спиртными напитками;

• отсутствие физической активности;

• хронические заболевания без лечения;

• курение.

Повышенный холестерин может стать причиной образования тромбов, что может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу.

Ишемическая болезнь сердца является прямым показателем повышенного холестерина в крови. Особенно, если человек имеет большой вес, а также не может отказаться от курения. Вторым симптомом нарушения являются ксантомы – это желтые уплотнения, которые образуются на лице и шее. При их появлениях не стоит откладывать визит к специалисту.

Самым точным способом обнаружить повышенный холестерин является систематическая сдача крови, анализ которой покажет все нарушения в организме, а значит, позволит вовремя начать лечение.

Источник: ufanotes.ru