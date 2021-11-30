Специалистами были названы два главных признака повышенного холестерина
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Врачами было отмечено, что повышенный холестерин является опасным состоянием организма, которое нельзя игнорировать. Поэтому при обнаружении у себя симптомов данного нарушения следует незамедлительно обращаться к специалисту.
Уровень холестерина может повышаться по следующим причинам:
• чрезмерное употребление жирной пищи;
• злоупотребление спиртными напитками;
• отсутствие физической активности;
• хронические заболевания без лечения;
• курение.
Повышенный холестерин может стать причиной образования тромбов, что может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу.
Ишемическая болезнь сердца является прямым показателем повышенного холестерина в крови. Особенно, если человек имеет большой вес, а также не может отказаться от курения. Вторым симптомом нарушения являются ксантомы – это желтые уплотнения, которые образуются на лице и шее. При их появлениях не стоит откладывать визит к специалисту.
Самым точным способом обнаружить повышенный холестерин является систематическая сдача крови, анализ которой покажет все нарушения в организме, а значит, позволит вовремя начать лечение.
Источник: ufanotes.ru
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