Талибы в Афганистане похитили и казнили более 100 бывших полицейских и разведчиков – правозащитники

В 25-страничном отчете “Нет прощения таким людям, как ты. Казни и насильственные исчезновения в Афганистане при талибах” документально подтверждено убийство или исчезновение 47 бывших членов афганских национальных сил безопасности – военнослужащих, полицейских, сотрудников спецслужб и ополченцев, сдавшихся или задержанных силами “Талибана” в период с 15 августа по 31 октября.

Информацию о еще более 50 убийствах правозащитники собрали, опрашивая свидетелей: родных погибших, их друзей, бывших правительственных чиновников, журналистов, медицинских работников и даже членов движения “Талибан”. В общей сложности Human Rights Watch известно о более 100 казнях.

По данным правозащитников, эти 100 казней произошли только в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз.

Отмечается, что руководство “Талибана” приказало сдавшимся членам сил безопасности, зарегистрироваться, чтобы получить письмо, “которое гарантирует их безопасность”. Однако на самом деле боевики использовали это для того, чтобы убить военных в течение нескольких дней после регистрации. Боевики также получили записи о занятости людей, которые оставило прежнее правительство. Это помогло идентифицировать полицейских и разведчиков.

Активист из провинции Гильменд, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что талибы устраивали ночные рейды. Их проводили под предлогом разоружения бывших силовиков, не сдавших оружие. Именно во время таких рейдов исчезли многие силовики.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Вывод американских войск начался в апреле 2021 года. Боевикам “Талибана” удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

Однако на самом деле в провинциях Афганистана талибы вводят более жесткие правила, чем обещали, и реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками “Талибана” представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима, сообщила 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch.

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