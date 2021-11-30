В Киевской области разоблачили группировку, которая выбрасывала отходы из COVID-отделений на земельные участки в трех областях

“Участники организованной преступной группировки, используя подконтрольное общество, на протяжении 2020–2021 годов получили для утилизации от учреждений здравоохранения более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов. Среди них были отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений: пробирки с кровью, биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы”, – говорится в сообщении.

Как выяснилось, упомянутое общество работало незаконно, ведь в апреле 2021 года аннулировали его лицензию, однако правонарушители продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов.

В результате этого директор предприятия вместе с сообщниками получил незаконную прибыль в размере более 500 тыс. грн, сообщают правоохранительные органы.

В настоящее время директору сообщили о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также в завладении имуществом в крупных размерах.

Его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенном в составе организованной группы.

Решается вопрос по сообщению о подозрении еще трем сотрудникам предприятия, а также избранию подозреваемым меры пресечения.

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