 

“Все, что я хочу – это ты”. Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео

30.11.2021, 15:44, Новости дня
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Ролик был снят к 375-летию почтового оператора и 50-летию со дня отмены декриминализации однополых отношений в стране, пишет Insider. 

По сюжету влюбленные мужчины ежегодно встречаются на Рождество в доме Гарри, но не решаются признаться друг другу в любви. 

В какой-то момент Гарри пишет Санта-Клаусу письмо со словами: “Дорогой Санта, все, что я хочу на Рождество – это ты”. 

Получив послание, Санта-Клаус решается взять дополнительный отпуск, чтобы провести время с возлюбленным. 

В кадре также запечатлен первый страстный поцелуй Гарри и Санта-Клауса – его можно увидеть на четвертой минуте ролика (03.16). 

В финале ролика появляются титры, где указано, что в 2022 году Норвегия отмечает 50 лет с тех пор, как “мы смогли любить тех, кого захотим”. 

ВИДЕОВидео: Posten / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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