Зажжение второй ханукальной свечи у Стены плача в Иерусалиме посвятили Украине

Во время торжественной вечерней церемонии зажжения ханукальной свечи на площади перед Стеной плача раввин вознес молитву за процветание и благополучие Украины и за благословение двусторонних отношений дружбы и взаимной поддержки между Украиной и государством Израиль.

Почетное право зажечь свечу было предоставлено министру обороны Украины Алексею Резникову, который сейчас находится с визитом в Израиле. На церемонии также присутствовали министр религии Израиля Матан Кахана и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/4481957431873075

В ходе визита Резников встретился со спикером Кнессета Микки Леви и председателем Совета национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, а также вместе с министром строительства и жилищной политики Зеевом Элькиным провел заседание украинско-израильской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Контекст:

Ханука – один из главных праздников в иудаизме. Праздник был установлен во II веке до н.э. в память об освобождении Иерусалимского храма и очищении его от идолов после изгнания греко-сирийских войск.

На протяжении восьми дней праздника принято зажигать свечи в специальном светильнике, ханукии. В первый день зажигается одна свеча, во второй – две и так далее до восьми. Этот обряд символизирует чудо, которое, по преданию, произошло после восстания и победы Маккавеев над греками. Согласно легенде, единственного кувшина с освященным маслом, найденного в оскверненном Храме, хватило на восемь дней горения храмового светильника – меноры.

В 2021 году Хануку отмечают с 28 ноября до 6 декабря.

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