 

Путин: РФ не хочет жить за крепостными стенами

30.11.2021, 15:40, Новости дня
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Россия старается соблюдать принципы макроэкономической политики и повышает уровень экономического суверенитета, а не стремиться построить «экономическую крепость» и «жить за крепостными стенами», сообщил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Вы сказали, что мы создали экономическую крепость – если так говорят, хорошо – но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше», – цитирует ТАСС Путина. 

По его словам, РФ будет добиваться этого в том числе за счет сотрудничества с партнерами во всем мире. 

Ранее Путин заявил, что по итогам года рост ВВП РФ может составить около 4,2%. Также он отметил, что темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон». 



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