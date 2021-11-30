Путин: РФ не хочет жить за крепостными стенами

Россия старается соблюдать принципы макроэкономической политики и повышает уровень экономического суверенитета, а не стремиться построить «экономическую крепость» и «жить за крепостными стенами», сообщил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Вы сказали, что мы создали экономическую крепость – если так говорят, хорошо – но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, РФ будет добиваться этого в том числе за счет сотрудничества с партнерами во всем мире.

Ранее Путин заявил, что по итогам года рост ВВП РФ может составить около 4,2%. Также он отметил, что темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон».