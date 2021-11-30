 

Генсек НАТО впервые назвал Россию «режимом»

30.11.2021, 15:40, Новости дня
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые на публике назвал власти РФ «российским режимом», их внешнюю политику «агрессивной», а внутреннюю – «угнетающей».

«Мы больше не можем считать мир и безопасность [стран НАТО] гарантированными. Российский режим агрессивен во внешней политике и угнетающий во внутренней. Концентрация его военных сил на границе с Украиной вызывает озабоченность», – передает его слова ТАСС.

По словам Столтенберга, в новой Стратегической концепции НАТО альянс должен сделать основной упор на «защите демократической системы и ценностей» во всем мире и «повышении своих военных возможностей». Главы МИД стран альянса обсудят этот документ во вторник в Риге, чтобы принять на саммите в Мадриде в июне 2022 года.

«Режим» в контексте риторики НАТО делает особый акцент на негативном и враждебном отношении альянса к правительству той или иной страны.

Ранее МИД РФ потребовал от НАТО «фундаментальных сдвигов» для восстановления диалога.



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