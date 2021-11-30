Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок

Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли он переизбираться на новый президентский срок, но подчеркнул, что имеет на это право в соответствии с конституцией.

«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его мнению, переизбрание не является целью для России. При этом он добавил, что президент США Джо Байден, заявивший, что планирует участвовать в следующих президентских выборах, сделал «абсолютно правильно», потому что если сейчас начать готовиться к выборам, управляемость страной значительно пострадает.

Также Путин отметил, что наличие у него права избираться на новый срок в 2024 году само по себе стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране. При этом он уточнил, что преждевременно говорить о том, «кто и что планирует в 2024 году».

Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция РФ позволяет главе государства баллотироваться на новый срок. Также, отвечая на вопрос о преемнике, он заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.