 

Малоимущих россиян обеспечат бесплатным питанием

30.11.2021, 15:32, Разное
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Новый способ обеспечения бесплатным питание для
людей с низкими доходами может стать возможным благодаря отмене НДС на товары с истекающим сроком годности. Предположительно, ритейлеров и производителей освободят от налога на продукты, которые скоро испортятся.

Такую еду отдают на
благотворительность. С подобной инициативой выступила автономная
некоммерческая организация “Фудшеринг”. В настоящее время, даже участвуя в благотворительности, компании обязаны платить двадцатипроцентный налог от стоимости продукции.

Участие в бесплатном
распределении пищи обходится ритейлу дороже, чем выбрасывание ее на свалки. В Минпромторге поддержали идею о нововведении. В Минэкономразвития
же считают, что меру следует распространить не только на еду, но
и на другие товары первой необходимости.

По мнению экспертов, отмена НДС поможет усилить поддержку малоимущих, поспособствует уменьшению нагрузки на свалки, а также снизит материальную нагрузку на ритейлеров.

Напомним, недавно Минтруд рекомендовал изменить
правила выплаты пособий малоимущим. Согласно инициативе регионы смогут назначать
господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Ранее россиян предупредили о резком подорожании ряда продуктов к Новому году.



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