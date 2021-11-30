Малоимущих россиян обеспечат бесплатным питанием

Новый способ обеспечения бесплатным питание для

людей с низкими доходами может стать возможным благодаря отмене НДС на товары с истекающим сроком годности. Предположительно, ритейлеров и производителей освободят от налога на продукты, которые скоро испортятся.

Такую еду отдают на

благотворительность. С подобной инициативой выступила автономная

некоммерческая организация “Фудшеринг”. В настоящее время, даже участвуя в благотворительности, компании обязаны платить двадцатипроцентный налог от стоимости продукции.

Участие в бесплатном

распределении пищи обходится ритейлу дороже, чем выбрасывание ее на свалки. В Минпромторге поддержали идею о нововведении. В Минэкономразвития

же считают, что меру следует распространить не только на еду, но

и на другие товары первой необходимости.

По мнению экспертов, отмена НДС поможет усилить поддержку малоимущих, поспособствует уменьшению нагрузки на свалки, а также снизит материальную нагрузку на ритейлеров.

Напомним, недавно Минтруд рекомендовал изменить

правила выплаты пособий малоимущим. Согласно инициативе регионы смогут назначать

господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Ранее россиян предупредили о резком подорожании ряда продуктов к Новому году.