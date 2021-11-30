Леонид Агутин рассказал новые подробности о здоровье Градского

Леонид Агутин раскрыл правду о состоянии Градского во время последних съемочных дней. Настроение маэстро было до конца оптимистичным.

Великий музыкант Александр Градский скончался 28 ноября. Врачи причиной гибели называют инфаркт головного мозга, что могло быть последствием коронавируса, которым певец переболел этой осенью. Даже до болезни Градский не был здоров, уже много лет он страдал от проблем с сердцем и лишним весом. У тренера шоу «Голос» начали отказывать ноги, и он уже не мог передвигаться без поддержки. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, Александр Борисович не прекращал сниматься в вокальном шоу.

В честь Градского Первый канал выпустил шоу, в котором Леонид Агутин пояснил правду о состоянии легендарного певца на съемках эпизодов «Голоса». Коллега вспомнил, что как-то спросил у Александра Градского о его ногах. Тогда певец ответил, что у него есть страх упасть, и он сейчас не может заниматься проблемой из-за недостатка времени. Потом маэстро отметил, что он планирует начать лечение ног, но сейчас ему нельзя подводить участников и рисковать.

Источник: www.kinoafisha.info