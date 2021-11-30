 

Александр Градский готовил молодую жену к своей смерти

30.11.2021, 14:54, Разное
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Певец Александр Градский готовил к своей смерти молодую жену Марину Коташенко. Он осознавал, что жизнь может прекратиться в любой момент.
В рамках одного из интервью Градский затрагивал тему смерти. Об этом заявил Андрей Малахов в ходе программы, посвященной памяти популярного исполнителя. Артист осознавал, что Марине Коташенко рано или поздно придется самостоятельно воспитывать детей. Сама же избранница младше знаменитости на 45 лет.

Александр Градский не раз задумывался о том, как молодая жена будет жизнь без него. Он хотел научить ее выходить из любых сложных ситуаций, пишет портал iReactor.

Александра Градского не стало на 73-м году жизни 28 ноября. За два дня до смерти его госпитализировали в одну из столичных клиник, поскольку его здоровье резко ухудшилось. Причиной смерти мэтра стал инфаркт головного мозга. Прощание с ним состоится в театре «Градский холл» 1 декабря в 11 утра.



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