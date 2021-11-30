После похудения Лариса Долина уверена, что стала самой красивой
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Лариса Долина похудела на 20 килограмм, после чего призналась, что ее самооценка заметно улучшилась. Певица отмечает, что впервые за 66 лет жизни получает удовольствие, глядя на себя в зеркало.
Долина всегда любила экспериментировать с образами, но теперь в ее гардеробе появились яркие и броские наряды, которых она ранее стеснялась. Поклонники стали засыпать певицу вопросами, как же она смогла так быстро похудеть, несмотря на возраст.
Лариса Долина поделилась, что в похудении ей помогла система питания интервальное голодание. Данная схема подразумевает собой ограниченные часы для приема пищи, а более 16 часов в сутках нужно быть в состоянии голода. Но она также отметила, что данная система имеет множество противопоказаний, поэтому перед ее началом нужно обязательно консультироваться с врачами.
Данная система питания стала популярна не так давно, но уже набрала множество положительных отзывов. Диетологи отмечают, что интервальное голодание помогает не только избавиться от лишнего веса, но еще и привести жизненно важные процессы организма в норму.
Источник: www.instagram.com
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