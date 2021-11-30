 

После похудения Лариса Долина уверена, что стала самой красивой

30.11.2021, 14:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лариса Долина похудела на 20 килограмм, после чего призналась, что ее самооценка заметно улучшилась. Певица отмечает, что впервые за 66 лет жизни получает удовольствие, глядя на себя в зеркало.
Долина всегда любила экспериментировать с образами, но теперь в ее гардеробе появились яркие и броские наряды, которых она ранее стеснялась. Поклонники стали засыпать певицу вопросами, как же она смогла так быстро похудеть, несмотря на возраст.

Лариса Долина поделилась, что в похудении ей помогла система питания интервальное голодание. Данная схема подразумевает собой ограниченные часы для приема пищи, а более 16 часов в сутках нужно быть в состоянии голода. Но она также отметила, что данная система имеет множество противопоказаний, поэтому перед ее началом нужно обязательно консультироваться с врачами.

Данная система питания стала популярна не так давно, но уже набрала множество положительных отзывов. Диетологи отмечают, что интервальное голодание помогает не только избавиться от лишнего веса, но еще и привести жизненно важные процессы организма в норму.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Беременная модель Эшли Грэм поделилась новым фото в бикини

20.02 / Вдова Андрея Мягкова не появилась на прощании с актером в МХТ имени Чехова

25.06 / Как усадить музыкантов, чтобы те не заражали друг друга COVID-19

03.12 / Джастин Теру устроил своему спасенному после урагана псу незабываемое путешествие

01.09 / Фатальная ошибка (Юли Михальчик) – Личное мнение

25.01 / Мнение: Растет угроза для “Свободной Европы”

07.09 / Ложь. Во спасение?

01.08 / Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер сообщил о намерении снять четвертый сезон

26.09 / Названы лучшие автомобили в рамках премии “Внедорожник года 2020”

28.03 / Мнение: О причинах ранней смерти здоровых, крепких мужиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика