После похудения Лариса Долина уверена, что стала самой красивой

Лариса Долина похудела на 20 килограмм, после чего призналась, что ее самооценка заметно улучшилась. Певица отмечает, что впервые за 66 лет жизни получает удовольствие, глядя на себя в зеркало.

Долина всегда любила экспериментировать с образами, но теперь в ее гардеробе появились яркие и броские наряды, которых она ранее стеснялась. Поклонники стали засыпать певицу вопросами, как же она смогла так быстро похудеть, несмотря на возраст.

Лариса Долина поделилась, что в похудении ей помогла система питания интервальное голодание. Данная схема подразумевает собой ограниченные часы для приема пищи, а более 16 часов в сутках нужно быть в состоянии голода. Но она также отметила, что данная система имеет множество противопоказаний, поэтому перед ее началом нужно обязательно консультироваться с врачами.

Данная система питания стала популярна не так давно, но уже набрала множество положительных отзывов. Диетологи отмечают, что интервальное голодание помогает не только избавиться от лишнего веса, но еще и привести жизненно важные процессы организма в норму.

Источник: www.instagram.com